اليونيسف: أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدات إنسانية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الإثنين أنّ أكثر من مليوني طفل "بحاجة لمساعدة إنسانية" في النيجر، الدولة التي تشهد هجمات جهادية وفاقم الأوضاع المتردّية فيها أساساً انقلاب نفّذه مؤخراً الجيش وردّت عليه دول مجاورة بفرض عقوبات.



وقالت اليونيسف في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ "أكثر من مليوني طفل تضرّروا من الأزمة وهم بحاجة ماسّة إلى مساعدة إنسانية".



وذكّر البيان بأنّه قبل الانقلاب الذي نفّذه الجيش في 26 تمّوز وأطاح فيه الرئيس محمد بازوم كانت تقديرات اليونيسف تشير إلى أنّه خلال هذا العام هناك في النيجر "1,5 مليون طفل دون سنّ الخامسة يعانون من سوء تغذية، بينهم ما لا يقلّ عن 430 ألف طفل يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية فتكاً".