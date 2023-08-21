هدوء حذر في قبرص بعد تنديد الأمم المتّحدة باعتداء قوات قبرصية تركية على عناصرها

ساد هدوء حذر في قبرص الإثنين بعد أن اتّهمت الأمم المتّحدة القوات القبرصية التركية بالاعتداء على عناصر حفظ السلام أثناء تصدّيهم لمحاولة شقّ طريق في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة المقسّمة.



والمواجهة التي وقعت الجمعة هي أحد أخطر الحوادث منذ سنوات في الجزيرة المتوسطية، وقد أثارت إدانة دولية واسعة النطاق.



ووقعت الحادثة في قرية بيلا التي يسكنها قبارصة يونانيون وأتراك وتقع في المنطقة العازلة الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والتي تسيطر على جنوب الجنوب و"جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد في الشطر الشمالي المحتل من تركيا ولا تعترف بها سوى أنقرة.



وقالت الأمم المتحدة إنّ أربعة من عناصر حفظ السلام أصيبوا بجروح كما لحقت أضرار بمركباتها أثناء محاولتهم وقف "أشغال غير مصرّح بها" قرب بيلا.