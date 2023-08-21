الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الزمن الضائع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هدوء حذر في قبرص بعد تنديد الأمم المتّحدة باعتداء قوات قبرصية تركية على عناصرها
أخبار دولية
2023-08-21 | 10:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هدوء حذر في قبرص بعد تنديد الأمم المتّحدة باعتداء قوات قبرصية تركية على عناصرها
ساد هدوء حذر في قبرص الإثنين بعد أن اتّهمت الأمم المتّحدة القوات القبرصية التركية بالاعتداء على عناصر حفظ السلام أثناء تصدّيهم لمحاولة شقّ طريق في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة المقسّمة.
والمواجهة التي وقعت الجمعة هي أحد أخطر الحوادث منذ سنوات في الجزيرة المتوسطية، وقد أثارت إدانة دولية واسعة النطاق.
ووقعت الحادثة في قرية بيلا التي يسكنها قبارصة يونانيون وأتراك وتقع في المنطقة العازلة الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والتي تسيطر على جنوب الجنوب و"جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد في الشطر الشمالي المحتل من تركيا ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وقالت الأمم المتحدة إنّ أربعة من عناصر حفظ السلام أصيبوا بجروح كما لحقت أضرار بمركباتها أثناء محاولتهم وقف "أشغال غير مصرّح بها" قرب بيلا.
أخبار دولية
تنديد
الأمم
المتّحدة
باعتداء
قبرصية
تركية
عناصرها
التالي
ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري
إنقاذ 86 مهاجرا قبالة قبرص
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-08-11
الجيش: عودة طوافتين من نوع AB-212 تابعتين للقوات الجوية بعد مؤازرة قبرص في إطفاء الحرائق
امن وقضاء
2023-08-11
الجيش: عودة طوافتين من نوع AB-212 تابعتين للقوات الجوية بعد مؤازرة قبرص في إطفاء الحرائق
0
أخبار لبنان
2023-08-08
بو حبيب: التوصل إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين
أخبار لبنان
2023-08-08
بو حبيب: التوصل إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين
0
أخبار دولية
2023-07-18
الأمم المتّحدة: على العالم "الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة"
أخبار دولية
2023-07-18
الأمم المتّحدة: على العالم "الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة"
0
أخبار دولية
2023-07-18
الأمم المتّحدة: قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي
أخبار دولية
2023-07-18
الأمم المتّحدة: قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:01
البابا يبحث ملف أوكرانيا مع رئيس الأركان الأميركي
أخبار دولية
11:01
البابا يبحث ملف أوكرانيا مع رئيس الأركان الأميركي
0
أخبار دولية
10:26
الاحتجاجات تتواصل لليوم الثاني في مناطق سيطرة النظام في جنوب سوريا
أخبار دولية
10:26
الاحتجاجات تتواصل لليوم الثاني في مناطق سيطرة النظام في جنوب سوريا
0
أخبار دولية
08:24
كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية
أخبار دولية
08:24
كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية
0
أخبار دولية
07:56
اليونيسف: أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدات إنسانية
أخبار دولية
07:56
اليونيسف: أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدات إنسانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
0
فنّ
05:09
الموت يفجع الفنان المغربي سعد لمجرد
فنّ
05:09
الموت يفجع الفنان المغربي سعد لمجرد
0
أخبار دولية
10:26
الاحتجاجات تتواصل لليوم الثاني في مناطق سيطرة النظام في جنوب سوريا
أخبار دولية
10:26
الاحتجاجات تتواصل لليوم الثاني في مناطق سيطرة النظام في جنوب سوريا
0
فنّ
05:06
حذف أغنية اليسا الجديدة عن يوتيوب.. هل انتهكت حقوق الطبع والنشر؟
فنّ
05:06
حذف أغنية اليسا الجديدة عن يوتيوب.. هل انتهكت حقوق الطبع والنشر؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:03
مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..
أخبار لبنان
13:03
مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..
0
أخبار لبنان
13:01
إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:01
إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2023
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2023
0
أخبار دولية
08:24
كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية
أخبار دولية
08:24
كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:21
وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
04:07
فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية.. وهذا ما كشفه عن اجتماعه مع وسيم منصوري
أخبار لبنان
04:07
فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية.. وهذا ما كشفه عن اجتماعه مع وسيم منصوري
0
أخبار لبنان
03:47
شهيب من السراي: ميقاتي حريص على نجاح العام الدراسي المقبل
أخبار لبنان
03:47
شهيب من السراي: ميقاتي حريص على نجاح العام الدراسي المقبل
0
رياضة
14:12
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
رياضة
14:12
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
0
رياضة
14:08
اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
رياضة
14:08
اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
2
منوعات
15:50
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
منوعات
15:50
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
3
فنّ
05:45
الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد
فنّ
05:45
الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد
4
أمن وقضاء
05:17
ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟
أمن وقضاء
05:17
ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟
5
حال الطقس
02:19
الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
02:19
الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل
6
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
7
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
8
صحف اليوم
01:40
سلامة وضع معلومات حساسة في "فلاش ميموري" وأودعها في الخارج... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن"
صحف اليوم
01:40
سلامة وضع معلومات حساسة في "فلاش ميموري" وأودعها في الخارج... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More