البابا يبحث ملف أوكرانيا مع رئيس الأركان الأميركي

استقبل البابا فرنسيس رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي في الفاتيكان الاثنين للبحث في الحرب في أوكرانيا.



وصرح مارك ميلي للصحافيين على متن طائرة عسكرية أميركية بعد اللقاء بأن البابا "قلق للغاية بشأن مقتل او اصابة آلاف الأشخاص وزهق أرواح المدنيين الأبرياء". وأضاف الجنرال "إنه مهتم جدا بوجهة نظري حول الوضع وسير الحرب، وكذلك المأساة في أوكرانيا".



وقال مارك ميلي الكاثوليكي المتدين إنه ناقش مع البابا مواضيع أخرى وتحدثا "كثيرا عن إفريقيا".