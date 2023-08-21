إردوغان يحمّل عناصر الأمم المتحدة مسؤولية الحادث في قبرص

حمّل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين عناصر قوة الامم المتحدة مسؤولية الحادث الذي وقع الجمعة في قبرص، بعدما اتهمت المنظمة الاممية قوات قبرصية تركية بالاعتداء على جنودها في الجزيرة المقسمة.



وقال إردوغان إن "تدخل الجنود الأمميين غير مقبول بالنسبة الينا عبر تدخلهم إزاء القرويين وتصريحاتهم غير الملائمة، أضر الجنود الامميون بحيادهم وسمعتهم المتضررة أصلا".