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الأمم المتحدة: تقرير هيومن رايتس ووتش عن مقتل مهاجرين إثيوبيين يثير "قلقا كبيرا"
أخبار دولية
2023-08-21 | 13:43
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الأمم المتحدة: تقرير هيومن رايتس ووتش عن مقتل مهاجرين إثيوبيين يثير "قلقا كبيرا"
اعلن متحدث باسم الامم المتحدة الاثنين أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل "مئات" المهاجرين الإثيوبيين يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا "اعلم بأن مكتبنا لحقوق الانسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة اليهم ان يؤكدوا الوضع على الحدود".
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