أربعة قتلى على الأقل خلال جولة سياحية داخل مجار في موسكو

عُثر على جثث أربعة أشخاص وما زال آخرون مفقودين، بعد قيامهم بجولة في مجارٍ في موسكو برفقة مرشدين سياحيين أثناء هطول أمطار غزيرة الأحد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.



وأفادت وكالات أنباء رسمية بأنّ منسوب المياه في المجاري ارتفع بسرعة ولم يتمكن الضحايا من الخروج.



وذكرت وكالة تاس الرسمية أنّ الجثث عثر عليها في نهر موسكفا، وأن أشخاصاً آخرين في عداد المفقودين.