الإكوادوريون يؤيدون وقف استخراج النفط من محمية في الأمازون

صوّت الإكوادوريون لصالح التوقف عن استخراج النفط من محمية في الأمازون، وفق نتائج صدرت الاثنين لاستفتاء اعتُبر مثالا تاريخيا على الديموقراطية في قضايا المناخ.



ونال خيار "نعم" لوقف استغلال حقل نفطي في حديقة ياسوني الوطنية التي تعد من أهم مناطق التنوع الحيوي في العالم، 59 في المئة من الأصوات، بعدما فرزت لجنة الانتخابات 98 في المئة من بطاقات الاقتراع.



وبعد المطالبة بالاستفتاء لسنوات، سمحت أعلى محكمة في البلاد بتنظيمه في أيار لتقرير مصير "المربّع 43" الذي يساهم في 12 في المئة من 466 ألف برميل نفط في اليوم تنتجها الإكوادور.