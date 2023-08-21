الملك الاسباني يبدأ محادثات لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء

بدأ ملك اسبانيا فيليبي السادس الاثنين مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بهدف ترشيح مَن سيخضع لتصويت ليصبح رئيس الوزراء المقبل، بحسب ما أعلن القصر الرئاسي.



وتبدأ المشاورات مع قادة الأحزاب التي حصدت أقل عدد من النواب وصولا إلى من لهم أكبر عدد من النواب.



والتقى الملك صباح الاثنين أولاً زعيم اتحاد الشعب في نافاريس الذي له نائب واحد، ثم النائب الوحيد المنتخب لائتلاف الكناري.