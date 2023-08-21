واشنطن تطالب بتحقيق سعودي "معمق" في المزاعم عن قتل مهاجرين إثيوبيين

أبدت الولايات المتحدة الاثنين قلقها حيال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، مطالبة بتحقيق شامل.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات".



وأضاف "نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".



وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأميركية.