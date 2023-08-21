زيلينسكي: اليونان تعرض تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "اف-16"

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خلال زيارة رسمية لليونان أن اثينا عرضت تدريب طيارين اوكرانيين على مقاتلات "اف-16" الاميركية.



وقال زيلينسكي للصحافيين في حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لدينا اليوم نتيجة مهمة بالنسبة الى التحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على مقاتلات اف-16. شكرا على هذا العرض".

