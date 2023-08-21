نزاع كبير...السلطات الإيطالية تحتجز سفينة لإغاثة المهاجرين

تحتجز السلطات الإيطالية منذ 20 يوما سفينة لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين على خلفية عدم امتثالها لأوامر بشأن الميناء المحدد لإنزال الركاب، وفق ما أفادت الإثنين المنظمّة الخيرية المشغّلة للمركب.



فالسفينة "أورورا" البالغ طولها 14 مترا أنقذت 72 شخصا في القطاع الأوسط للبحر المتوسط الجمعة، وقد أعطتها السلطات الإيطالية توجيهات بنقلهم إلى ميناء تراباني في صقلية، وقف منظّمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية.



لكن طاقم السفينة رد منبّها إلى أن الميناء "من المتعذّر" بلوغه نظرا لعدم توافر مخزون كاف من الوقود ومن مياه الشرب وسط درجات حرارة مرتفعة.



واقترح طاقم السفينة التوجّه إلى جزيرة لامبيدوسا مشيرين إلى أن المسافة إليها "أقل بمقدار أربعة أضعاف" مقارنة بالوجهة التي حدّدتها السلطات الإيطالية التي رفضت الاقتراح، لا بل أشارت إلى السفينة بالتوجّه إلى تونس، وفق "سي ووتش".



في نهاية المطاف "ونظرا للأوضاع القصوى على متن السفينة" وفقدان أحد الأشخاص الوعي، سُمح للسفينة بحسب "سي ووتش" بالرسو في لامبيدوسا عصر السبت.



لكن بيان المنظمة الألمانية غير الحكومية أورد أن "السفينة محتجزة منذ 20 يوما بموجب مرسوم الحكومة الإيطالية المتعلّق بالإنقاذ البحري"، مشيرا إلى تغريم "سي ووتش" ما بين 2500 و10 آلاف يورو (ما بين 2725 و10900 دولار).



وطالبت "سي ووتش" السلطات الإيطالية بأن ترفع على الفور الحجز عن السفينة "أورورا"، مشيرة إلى أنها محتجزة "على أسس ملفّقة".



وقالت رئيسة بعثة "أورورا" ريبيكا بيركر "بكل بساطة لم يكن لدينا خيار آخر سوى التوجه إلى لامبيدوسا"، متّهمة السلطات بأنها "تعمّدت أن تعرّض للخطر" أرواح أولئك الذين كانوا على متن السفينة بإصرارها على ميناء بديل.

