واشنطن توافق على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" بـ12 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة الاثنين على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "اباتشي" بقيمة 12 مليار دولار، الامر الذي يشكل صفقة ضخمة مع بلد حليف يدعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها ابلغت الكونغرس بموافقتها على هذه الصفقة التي طلبتها الحكومة البولندية والتي تشمل بيع 96 مروحية هجومية من طراز أباتشي "ايه اتش-64 إي".