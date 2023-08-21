السلطات الليبية تعيد أكثر من 160 مهاجراً نيجيرياً إلى بلادهم

أعادت السلطات الليبية 161 مهاجراً نيجيرياً بينهم 75 امرأة وستة أطفال، إلى بلادهم الاثنين في إطار برنامج للعودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.



وتلقّى المهاجرون أثناء جلوسهم في غرفة الانتظار في مطار معيتيقة طعاماً وشراباً قدمته اليهم المنظمة الدولية للهجرة قبل ركوبهم الطائرة.



وتحدث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها عماد الطرابلسي مع المهاجرين قبل مغادرتهم. وقال لوسائل إعلام "نحن لن نتحمل مسؤولية الهجرة غير الشرعية بأنفسنا"، بدون مساعدة المجتمع الدولي. وأضاف "لن نمكّن أي أجنبي من البقاء في ليبيا إلا بصفة قانونية" أي إذا "كان يدرس" أو يمارس "نشاطاً" ودخل "بطريقة رسمية". وأوضح أن من بين مجموعة المهاجرين النيجيريين الذين "سوف يتم ترحيلهم" هناك "102 تم القبض عليهم عند الحدود الليبية التونسية وهم يحاولون الدخول إلى تونس أو من تونس إلى ليبيا".



وأكد مستشار السفارة النيجيرية في طرابلس صمويل أوكيري أن المهاجرين الـ 161 "لم يجبروا" على العودة إلى نيجيريا. وقال "أوضحنا لهم أن الهجرة ليست سيئة في ذاتها، لكنهم لا يستطيعون القدوم إلى بلد آخر بدون احترام الإجراءات".