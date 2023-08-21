سانا: اسرائيل نفذت عدواناً بصواريخ مستهدفاً محيط مدينة دمشق

أعلنت وكالة سانا السورية أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق.



وقال مصدر عسكري للوكالة، إن اسرائيل نفذت عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.