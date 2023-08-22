النواب الكمبوديون ينتخبون نجل الزعيم هون سين رئيسا جديدا للوزراء

انتخب البرلمان الكمبودي الثلاثاء هون مانيت، النجل الأكبر لهون سين الذي حكم البلاد فترة طويلة، رئيسا جديدا للوزراء، في ختام عملية تسلم وتسليم للسلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة بعد انتخابات الشهر الماضي.



وأعلن هنغ سامرين، النائب الذي ترأس الجلسة، انتخاب هون مانيت بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الكمبودي ال123.



وفاز حزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه هون سين بجميع مقاعد مجلس النواب باستثناء خمسة مقاعد في الانتخابات التي جرت في تموز والتي تم التنديد بها على نطاق واسع باعتبارها صورية اثر منع حزب المعارضة الرئيسي من الترشح.