روسيا تقول أن إحدى مقاتلاتها "دمرت" زورق استطلاع أوكراني في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة الثلاثاء أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها "دمرت" زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.



وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام "الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".



ولم يكشف البيان عن تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمر أو موقع الحادثة بالتحديد.

