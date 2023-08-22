أول رحلة دولية لطائرة ركاب كورية شمالية منذ ثلاث سنوات تحط في بكين

حطت أول رحلة دولية لطائرة ركاب كورية شمالية منذ ثلاث سنوات في بكين الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس على لوحة الطائرات القادمة في المطار.



وأظهرت اللوحة وصول رحلة طيران شركة "إير كوريو" رقم "جي اس 151" إلى مطار العاصمة بكين قرابة الساعة 09,17 صباحا (01,38 ت غ).