الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرتين مسيرتين قرب موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو الثلاثاء أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت "طائرتين مسيرتين هجوميتين" فوق منطقة موسكو.



وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام "أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي"، مضيفا أن أجهزة الطوارئ استجابت للحادث.



ولم يعط سوبيانين تفاصيل حول وقوع أضرار أو ضحايا.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو، مضيفة أنه لم يسجل وقوع إصابات.