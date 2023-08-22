رئيس وزراء اليابان يحض كوريا الشمالية على إلغاء إطلاق قمر صناعي

حض رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كوريا الشمالية الثلاثاء على إلغاء خططها لإطلاق قمر صناعي، بعد أقل من ثلاثة أشهر على محاولة مماثلة فاشلة لبيونغ يانغ انتهت بسقوط قمر صناعي عسكري في البحر.



وقال كيشيدا للصحافيين "أصدرت تعليمات للوزراء بتقديم المعلومات للعموم والتعاون مع الدول المعنية وحض كوريا الشمالية على وقف هذا الإطلاق واتخاذ كل الإجراءات الممكنة استعدادا لأي احتمال غير متوقع".