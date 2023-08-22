ترامب يؤكد أنه سيسلم نفسه الخميس لمواجهة الاتهامات ضده في ولاية جورجيا

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه الخميس في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.



وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الاثنين إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام.