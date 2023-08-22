كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل بانتخابات ولاية جورجيا

وافق قاض في ولاية جورجيا الاثنين على كفالة بقيمة 200 ألف دولار للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.



وأمام ترامب و18 متهما آخرين معه في هذه القضية حتى ظهر الجمعة (16,00 ت غ) لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا.



وذكرت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مصدرين مطلعين أن ترامب سيسلم نفسه الخميس.