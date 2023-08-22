قتيلان في ضربات جوية إسرائيلية في محيط دمشق

قُتل عنصران مواليان للنظام السوري في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مساء الإثنين مواقع عسكرية لمليشيات موالية لطهران في محيط دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



بحسب المرصد "قتل عنصران، لا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانا من الجنسية السورية، باستهداف إسرائيلي لمواقع عسكرية جنوب غرب وجنوب شرق العاصمة دمشق".



وتابع المرصد "استهدفت صواريخ مواقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة الكسوة، وأدى الاستهداف لتدمير موقع في منطقة الكسوة وموقع يضم آليات قرب المطار".



وكان المرصد قد أشار قبيل ذلك إلى أن "صواريخ إسرائيلية، استهدفت ما لايقل عن 3 مواقع لقوات النظام تتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية لقوات +حزب الله+ اللبناني وميليشيات إيرانية".