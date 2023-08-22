كوريا الشمالية تحذر بأن المناورات العسكرية الأميركية قد تتسبب بـ"حرب نووية"

حذر تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء من أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تتسبب ب"حرب نووية حرارية".



وندد تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بمناورات "درع الحرية أولتشي" المشتركة بين سيول وواشنطن التي بدأت الثلاثاء، ووصفتها بأنها "ذات طابع عدواني".