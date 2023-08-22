القضاء التايلاندي يحكم بالسجن ثماني سنوات على رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا

قضت المحكمة العليا التايلاندية الثلاثاء بالسجن ثماني سنوات على رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي عاد لتوّه إلى المملكة بعد 15 عاماً في المنفى.



ويتعلّق الحكم بثلاث إدانات صدرت غيابياً بحقّ تاكسين البالغ 74 عاما، على ما جاء في بيان للمحكمة.