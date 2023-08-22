القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيًا بالضفة الغربية خلال إعتقالها مطلوبين

القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيًا بالضفة الغربية خلال إعتقالها مطلوبين

قتلت القوات الإسرائيلية فتى فلسطينيًا في شمال الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء خلال عملية أوقفت خلالها أكثر من 30 فلسطينيًا، بينهم مطلوبان بشبهة تنفيذ هجوم أوقع قتيلة إسرائيلية الإثنين، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عامًا) إستشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الإحتلال الإسرائيلي في جنين في شمال الضفة".



من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "الفتى أُصيب خلال المواجهات التي اندلعت عقب إقتحام بلدة الزبابدة الواقعة جنوب شرق مدينة جنين".



وبحسب "وفا"، فإن الجيش الإسرائيلي إعتقل شابًا من البلدة بعد مداهمة منزل عائلته.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية عملية إعتقل خلالها أكثر من 30 فلسطينيًا، بينهم إثنان يشتبه بتنفيذهما هجومًا مسلحًا جنوب مدينة الخليل الإثنين أسفر عن مقتل إمرأة إسرائيلية.