تركيا تعتبر بيان مجلس الأمن الدولي حول قبرص "منفصلًا عن الواقع"

تركيا تعتبر بيان مجلس الأمن الدولي حول قبرص "منفصلًا عن الواقع"

إتهمت تركيا الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بأنه "منفصل عن الواقع" لإصداره بيانًا إعتبر فيه محاولة قبارصة أتراك شق طريق في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص واعتداءهم على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الأسبوع الماضي "إنتهاكًا للوضع القائم".



وقالت وزارة الخارجية التركية إن البيان الصادر عن المجلس الذي يضم 15 عضوًا "منفصل بالكامل عن الواقع على الأرض"، مضيفة أنه "بدلًا من تقديم أي مساهمة إيجابية للقضية، يجعل البيان العملية أصعب".