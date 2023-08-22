كوريا الجنوبية تعتقل رجلًا وصل من الصين على مزلاج مائي

كوريا الجنوبية تعتقل رجلًا وصل من الصين على مزلاج مائي

أعلن خفر السواحل الكورية الجنوبية الثلاثاء أنهم أوقفوا مواطنًا صينيًا حاول دخول البلاد خلسة آتيًا من البحر على متن مزلاج مائي، في رحلة تتجاوز مسافتها 300 كلم.



والرجل الذي ارتدى سترة نجاة وخوذة عبر البحر الأصفر على متن مزلاج مائي سعة محركه 1800 سنتم مكعب، آتيًا من إقليم شاندونغ ومستعينًا بمنظار وبوصلة بعدما جر معه خمسة براميل من الوقود.



وقال خفر السواحل في بيان صحافي إن "الرجل ملأ خزان المزلاج خلال الرحلة وألقى بالبراميل الفارغة في البحر".



وعندما علق مزلاجه في المياه قرب محطة الرحلات البحرية في إنشيون، طلب النجدة.



وأشار خفر السواحل إلى أن الرجل الذي لم يحددوا إسمه أوقف بعد أن حاول التسلل داخل إنشيون.



وقالت السلطات إنها لم تجد أي دليل على أن الرجل جاسوس.