العنزي: مسقط ستظل في قلبي وعقلي

ودّع السفير السعودي السابق في مسقط عبدالله العنزي سلطنة عمان، في فيديو نشره على حسابه على منصة X قائلاً: "ستظل مسقط في قلبي وعقلي".

ومن المتوقع أن يتم تعينه سفيرًا للسعودية في ايران بحسب بعض وسائل اعلام ايرانية.