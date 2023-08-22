وزيرة التجارة الأميركية ستزور الصين إبتداءً من 27 آب

وزيرة التجارة الأميركية ستزور الصين إبتداءً من 27 آب

أعلنت بكين وواشنطن الثلاثاء أن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريْموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 آب.



وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن "الوزيرة ريموندو تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة".