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موسكو تقول إنها دمرت الثلاثاء في البحر الأسود زورقًا حربيًا أوكرانيًا ثانيًا

موسكو تقول إنها دمرت الثلاثاء في البحر الأسود زورقًا حربيًا أوكرانيًا ثانيًا

أعلنت روسيا الثلاثاء أنها "دمرت" زورقًا حربيًا أوكرانيًا كان يقل عسكريين أوكرانيين قرب جزيرة الأفعى في البحر الأسود، وذلك بعد وقت قصير على إعلانها عن تدمير زورق إستطلاع أوكراني في البحر نفسه.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إنه "قرابة الساعة 11:00 صباحًا (08:00 ت غ) شرقي جزيرة الأفعى، دمرت طائرة تابعة للقوات المسلحة الروسية زورقًا سريعًا أميركي الصنع طراز "ويلارد سي فورس" كانت على متنه مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".