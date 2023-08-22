شي: نقطة إنطلاق تاريخية جديدة للعلاقات بين الصين وجنوب إفريقيا

أعلن الرئيس شي جينبينغ الثلاثاء أن الصين وجنوب إفريقيا تقفان عند نقطة إنطلاق تاريخية جديدة، وذلك لدى لقائه نظيره سيريل رامابوزا في بريتوريا خلال زيارة رسمية يشارك خلالها في قمة بريكس.وقال شي: "اليوم وبينما نقف عند نقطة إنطلاق تاريخية جديدة، فإن نقل الصداقة وتعميق التعاون وتعزيز التنسيق تشكل التطلعات المشتركة لبلدينا وكذلك أيضًا المهام الجليلة الملقاة على عاتقنا".