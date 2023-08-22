قبرص تقوم بإخلاء 600 طالب لجوء من مجمع سكني مهجور

قبرص تقوم بإخلاء 600 طالب لجوء من مجمع سكني مهجور

بدأت السلطات القبرصية إخراج نحو 600 طالب لجوء من مجمع سكني مهجور قرب مدينة بافوس بعد إحتجاج السكان ومزاعم بسرقة الكهرباء، حسبما ذكرت الشرطة الثلاثاء.



وقال ميخاليس نيكولاو المتحدث بإسم شرطة بافوس للصحافيين إن "العناصر منتشرة في المنطقة وطوقوا المجمع السكني وبدأوا بتسجيل أسماء جميع الأجانب القاطنين فيه في خلوراكاس".



وأضاف أنه سيتم تسجيل طالبي اللجوء ونقلهم إلى مركز لاستقبال المهاجرين لتحديد ما إذا كان يحق لهم البقاء على الجزيرة المتوسطية.



وتنفذ الشرطة أمر الإخلاء الصادر في تشرين الثاني 2020 دون أن يتم تنفيذه.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية CyBC إن حوالي 150 مهاجرًا غادروا المجمع قبل بدء عملية الشرطة في الساعة السادسة صباحًا (03:00 ت غ) الإثنين.

