الإتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر بسبب الإنقلاب

الإتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر بسبب الإنقلاب

أعلن الإتحاد الإفريقي الثلاثاء أنه علق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكدًا أنه سيدرس إنعكاسات أي تدخل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.



وقال الإتحاد إن مجلس السلام والأمن: "يطلب من مفوضية الإتحاد الإفريقي دراسة الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لنشر قوة إحتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج".



ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.

