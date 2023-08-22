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قوات الأمن الروسية تتصدى لهجوم أوكراني في منطقة حدودية
أخبار دولية
2023-08-22 | 08:15
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قوات الأمن الروسية تتصدى لهجوم أوكراني في منطقة حدودية
تصدّت القوات الروسية لمحاولة "مخرّبين" أوكرانيين لاختراق منطقة بريانسك الحدودية الروسية، على ما أعلن الحاكم المحلي.
وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز: "اليوم، حاول مخرّبون أوكرانيون اختراق حدود البلاد في منطقة كليموفسكي"، مشيرا إلى أن العديد من الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي، صدّت الهجوم.
أخبار دولية
القوات الروسية
هجوم أوكراني
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