قوات الأمن الروسية تتصدى لهجوم أوكراني في منطقة حدودية

تصدّت القوات الروسية لمحاولة "مخرّبين" أوكرانيين لاختراق منطقة بريانسك الحدودية الروسية، على ما أعلن الحاكم المحلي.



وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز: "اليوم، حاول مخرّبون أوكرانيون اختراق حدود البلاد في منطقة كليموفسكي"، مشيرا إلى أن العديد من الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي، صدّت الهجوم.