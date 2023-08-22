مقتل 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في حرائق غابات اليونان

عُثر على جثث 18 شخصاً يشتبه بأنهم مهاجرون الثلاثاء في غابة اجتاحتها النيران في شمال شرق اليونان، حسبما أعلن رجال إطفاء.



وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس للتلفزيون إنه عُثر على الجثث في متنزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا، وهي نقطة دخول غالباً ما يستخدمها مهاجرون.