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اثيوبيا تعلن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية بعد اتهامات بقتل مهاجرين
أخبار دولية
2023-08-22 | 08:56
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اثيوبيا تعلن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية بعد اتهامات بقتل مهاجرين
أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، بعد نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل "مئات" المهاجرين الإثيوبيين بين آذار 2022 وحزيران 2023.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية"، داعية إلى "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية الى ان ينتهي التحقيق".
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