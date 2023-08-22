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أحد عشر قتيلًا في إنفجار في منجم فحم في الصين

أحد عشر قتيلًا في إنفجار في منجم فحم في الصين

أدى إنفجار في منجم للفحم إلى مقتل أحد عشر شخصًا في إقليم شنشي في شمال الصين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.



وقالت هيئة البث الرسمية "سي سي تي في" نقلًا عن مكتب إدارة الطوارىء في الإقليم إن الإنفجار وقع الساعة 8:26 مساء الإثنين في منجم للفحم بالقرب من مدينة يانان.



وأشارت إلى أن نحو 90 شخصًا كانوا موجودين في المنجم أثناء الإنفجار، تسعة منهم حوصروا في الداخل وعثر عليهم فاقدي الحياة.



وقالت إن إثنين آخرين تمكنا من الوصول إلى السطح فيما كانوا مصابين بجروح خطيرة وتوفيا بعد فشل جهود الإنعاش.