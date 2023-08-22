تايوان تهاجم نيكاراغوا والصين بعد حرمانها وضع المراقب الدائم في برلمان أميركا الوسطى

تايوان تهاجم نيكاراغوا والصين بعد حرمانها وضع المراقب الدائم في برلمان أميركا الوسطى

إعتبرت تايوان الثلاثاء أن نيكاراغوا "بيدق" في يد الصين، بعدما صوت برلمان أميركا الوسطى على منح بكين وضع المراقب الدائم الذي كانت تايبيه تتمتع به.



وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتعارض مشاركة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي في منظمة دولية وتعاملها مع دول أخرى.



والإثنين، صوت برلمان أميركا الوسطى الذي يضم ست دول أعضاء على إقتراح قدمته نيكاراغوا لحرمان تايوان موقع مراقب دائم وحلول الصين محلها.



وقالت وزارة خارجية تايوان في بيان الثلاثاء إن "ديكتاتورية دانيال أورتيغا في نيكاراغوا تسعى لأن تصبح بيدقًا في يد الصين للتلاعب بمغالطة ما يسمى مبدأ الصين الواحدة والإستيلاء على حقوقنا في برلمان أميركا الوسطى".



ويشكل قرار برلمان أميركا الوسطى إنتكاسة دبلوماسية جديدة لتايوان بعدما قطعت هندوراس علاقاتها الرسمية معها واعترفت بالصين في آذار.