مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر

مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر

قتل 12 جنديًا نيجريًا الأحد في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في منطقة تيلابيري بجنوب غرب البلاد والتي تشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء.



وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني "تعرضت لكمين" الأحد قرابة الساعة 17:30 (16:30 ت غ) في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري"، لافتًا إلى "مقتل 12 من جنودنا"، موضحًا أن رد المجموعة "كبد العدو خسائر فادحة".