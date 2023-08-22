قادة البلقان يوقّعون على إعلان داعم لأوكرانيا

وقّع قادة 11 دولة من البلقان وشرق أوروبا على إعلان مشترك يدعم وحدة الأراضي الأوكرانية خلال قمة عُقدت في أثينا.



وأعرب القادة في الإعلان الذي تم التوقيع عليه بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "دعمهم الثابت لاستقلال اوكرانيا وسيادتها ووحدة الأراضي ضمن حدودها المعترف بها دوليا" بمواجهة العدوان الروسي.



وإلى جانب أوكرانيا، وقّع على الوثيقة في وقت متأخر الاثنين قادة صربيا ومولدافيا ومونتينيغرو ورومانيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وكرواتيا واليونان التي تستضيف الحدث.



وحضر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين القمة.



وأعرب القادة عن "دعمهم وتقديرهم للجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحديد مبادئ السلام بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".



وأفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس بأن الاجتماع يأتي بمناسبة مرور 20 عاما على قمة سالونيكي للتأكيد على الرؤية الأوروبية لدول البلقان.



وزار زيلينسكي أثينا لحضور الاجتماع غير الرسمي، في ختام جولة أوروبية توقف خلالها في السويد وهولندا الدنمارك.



وأعلنت اليونان أنها ستساعد في تدريب طياري مقاتلات "إف 16" الأوكرانيين وفي إعادة إعمار أوديسا.



ورحبت كييف الجمعة بقرار أميركي يقضي بالسماح للدنمارك وهولندا بتسليم أوكرانيا مقاتلات "إف 16" فور انتهاء طياريها من التدرّب على استخدامها.