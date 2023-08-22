باريس تدعو السعودية الى إجراء "تحقيق شفاف" بعد اتهامات بقتل مهاجرين إثيوبيين

أعلنت فرنسا أنها اخذت "علما" بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل "مئات" من المهاجرين الاثيوبيين، داعية السلطات السعودية الى "اجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات".



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لفرانس برس ان "فرنسا تتابع عن كثب احترام حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية واليمن"، مضيفة: "نتناول هذه القضايا مع السلطات السعودية، بما في ذلك على اعلى مستوى، وندعوها الى احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين".