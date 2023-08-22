أوامر بإخلاء منطقة في محيط أثينا بسبب الحرائق

أمر جهاز الإطفاء اليوناني الثلاثاء بإخلاء منطقة تقع شمال غرب أثينا فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التي تتسع رقعتها في أنحاء البلاد للمرة الثانية خلال شهر.



وطُلب من عشرات آلاف السكان مغادرة منطقة أنو ليوسيا بينما شاهد مراسل فرانس برس ألسنة اللهب تتصاعد من منازل في منطقة فيلي المجاورة.