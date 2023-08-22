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ألمانيا: قصف موسكو بالمسيّرات يتوافق مع القانون الدولي
أخبار دولية
2023-08-22 | 10:37
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ألمانيا: قصف موسكو بالمسيّرات يتوافق مع القانون الدولي
وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تهاجم أوكرانيا وبالتالي تملك أوكرانيا حقا قانونيا في الدفاع عن نفسها
دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي.
واستهدفت ضربات بمسيّرات قالت روسيا إن اوكرانيا نفّذتها، العاصمة موسكو مرات عدة.
وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي في ردها على سؤال بشأن الهجمات بالمسيّرات: "روسيا تهاجم أوكرانيا، وبالتالي تملك أوكرانيا حقا قانونيا في الدفاع عن نفسها".
وأضافت أن روسيا استهدفت "بلا انقطاع" البنى التحتية المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك صوامع حبوب ومستشفيات وكنائس.
واعتبرت في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيرها الإستوني مارغوس تساكنا أن "أوكرانيا تدافع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي".
وأفادت كل من موسكو وكييف بتوغلات متكررة بالمسيّرات خلال النزاع، فيما باتت الضربات على الأراضي الروسية أكثر تكرارا.
وأسقطت الدفاعات الجوية مسيّرتين أخريين كانتا تستهدفان موسكو خلال الليل، وفق ما أعلن مسؤولون روس الثلاثاء، في خامس ليلة قصف على التوالي في منطقة العاصمة.
وفي أيار، تم إسقاط مسيّرات قرب الكرملين.
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