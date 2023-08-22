استدعاء السفير الياباني لدى الصين على خلفية تصريف مياه محطة فوكوشيما

أعلنت الصين الثلاثاء أنها استدعت السفير الياباني لديها بعدما قالت طوكيو إنها ستبدأ بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "استدعى نائب وزير الخارجية سون ويدونغ سفير اليابان لدى الصين هيديو تارومي للاحتجاج رسميا على إعلان الحكومة اليابانية أنها ستبدأ تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نوويًا في البحر".