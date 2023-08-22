دهم مراكز تجنيد تابعة للجيش الأوكراني في إطار تحقيق مرتبط بالفساد

أعلنت النيابة الثلاثاء أنه تم دهم أكثر من مئتي مركز للتجنيد العسكري في أوكرانيا للقضاء على منظومة فساد تتيح للمجندين الفرار من الجيش.



وقالت النيابة عبر تلغرام ان "قوات الأمن عثرت على منظومات فساد واسع النطاق في كل مناطق البلاد تقريبا (...) حاليا، يتم تنفيذ أكثر من مئتي عملية دهم في شكل متزامن".