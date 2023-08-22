واشنطن تحض كوريا الشمالية على إلغاء الإطلاق الوشيك لقمر اصطناعي

طالبت الولايات المتحدة الثلاثاء كوريا الشمالية بإلغاء مشروعها الوشيك لإطلاق قمر اصطناعي، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية: "نحض كوريا الشمالية على الامتناع عن أي نشاط جديد غير قانوني وندعو بيونغ يانغ الى سلوك مسار دبلوماسي جدي ومستدام".