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تركيا تعلّق حركة الشحن في مضيق الدردنيل بسبب حريق غابات
أخبار دولية
2023-08-22 | 13:06
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تركيا تعلّق حركة الشحن في مضيق الدردنيل بسبب حريق غابات
علّقت تركيا الثلاثاء حركة الشحن المتجهة شمالا على طول مضيق الدردنيل كإجراء احترازي بسبب حريق غابات سريع الانتشار قرب مدينة تشاناكلي السياحية.
وقالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا (آفاد) إن الحريق استدعى إخلاء ثلاث قرى على الساحل الشمالي الغربي لتركيا.
ويربط مضيق الدردنيل بحر إيجه ببحر مرمرة ويعتبر مقصدا سياحيا شهيرا لأنه أيضا موقع آثار طروادة القديمة.
ولم توضح وزارة النقل التركية سبب قرارها بإبقاء حركة الشحن المتجهة جنوبا على طول المضيق مفتوحة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية: "وضعت زوارق للقطر في حالة تأهب تحسّبا لوصول الحريق إلى المناطق الساحلية".
وأظهرت صور بثتها محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية سحبا من الدخان الكثيف فوق حدود تشاناكلي.
وأفادت المحطة بأن الحريق كان يقترب من مستشفى محلي وحرم جامعي.
وأعلنت "آفاد" أنها أرسلت 10 طائرات و26 مروحية للمساعدة في إخماد النيران، وأغلقت طريقا سريعا محليا.
أخبار دولية
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