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مسؤولون في الجيش الروسي يزورون ليبيا تلبية لدعوة حفتر
أخبار دولية
2023-08-22 | 13:56
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مسؤولون في الجيش الروسي يزورون ليبيا تلبية لدعوة حفتر
وصل مسؤولون عسكريون روس من بينهم نائب وزير الدفاع إلى ليبيا الثلاثاء بعد تلقي دعوة من الرجل القوي الموالي لموسكو المشير خليفة حفتر.
وحفتر الذي يدعم الحكومة في شرق ليبيا، مقرّب من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة التي تحرس قواتها البنى التحتية العسكرية والنفطية في البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد عسكري روسي إلى ليبيا".
وأشارت إلى أن الزيارة التي يترأسها نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، نظّمت بعد محادثات مع ليبيا في منتدى الجيش 2023 ومؤتمر موسكو للأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضافت: "خلال الزيارة، من المقرر مناقشة آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي وغيرها من قضايا العمل المشترك".
ويأتي هذا الاجتماع مع تجدد التركيز على نشاطات روسيا في إفريقيا، بعد إعلان رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو نُشر الاثنين، أن مجموعته تعمل على "صون حرية إفريقيا".
وتحافظ فاغنر على وجود عسكري قوي في إفريقيا حيث أبرمت شراكة مع دول عدة بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
أخبار دولية
الجيش الروسي
ليبيا
حفتر
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