البيت الأبيض يؤكد أن المعركة في أوكرانيا "دينامية" وأن النزاع لا يشهد مراوحة

وصف البيت الأبيض الثلاثاء الأوضاع في ساحة المعركة في أوكرانيا بأنها "دينامية"، وذلك على خلفية تقارير صحافية نقلت عن مسؤولين أميركيين وغربيين قلقهم إزاء بطء تقدّم الهجوم الأوكراني المضاد.



وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان ردا على سؤال طرحه صحافي: "كلا، لا نقيّم النزاع على أنه يشهد مراوحة".



ووصف ساليفان الأوضاع بأنها "دينامية"، مع انهماك القوات الروسية والأوكرانية على السواء بعمليات دفاعية وهجومية في آن واحد، بحسب مواقع وجودها على الجبهة المترامية الأطراف.



وتحدّث ساليفان عن هجمات روسية في أماكن معيّنة وهجمات أوكرانية في أماكن أخرى، مضيفا: "أوكرانيا أيضا تحقّق مكاسب".



ووصف ساليفان الهجوم الأوكراني المضاد بأنه منهجي ومتأقلم مع التحديات، وقال إن القادة العسكريين الأوكرانيين عليهم أن يقاتلوا "بشكل مستدام" لكي يتمكّنوا من الضغط على القوات الروسية على المدى الطويل.



وشدّد على أن الولايات المتحدة ملتزمة دعم كييف في القتال، لكنّه لم يشأ إطلاق تكهّنات حول ما ستثمره الجهود الأخيرة.



وشدّد ساليفان على وجوب مواصلة إمداد أوكرانيا بـ"العناصر الأساسية دفاعيا وهجوميا وخصوصا ذخيرة المدفعية والقدرات التنقلية التي تحتاج إليها لتمكينها من الحفاظ على مواقع والسيطرة على مواقع" جديدة.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي: "لا يمكنني إطلاق تكهّنات حول ما ستؤول إليه الأمور في هذه الحرب"، لكنّه أكد أن الولايات المتحدة "مستمرة بدعم أوكرانيا في هجومها المضاد".