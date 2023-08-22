مقتل 15 شخصاً في حادث حافلة تقل مهاجرين في المكسيك

قتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 36 آخرون بجروح في المكسيك جراء تعرّض حافلة "معظم" ركابها مهاجرون من فنزويلا لحادث، بحسب ما أفادت السلطات في البلاد الثلاثاء.



ووقع الحادث على الطريق السريع الذي يربط أواكساكا في الجنوب ببويبلا في الوسط. وقالت مديرية الأمن في ولاية بويبلا إن الحافلة "اصطدمت بشاحنة".



ونُقل المصابون إلى مستشفى في تيهواكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية بويبلا.



وأكد حاكم ولاية أواكساكا، سالومون جارا، وقوع الحادث مقدما تعازيه، من دون الإشارة الى الحصيلة.



والمكسيك بلد عبور للمهاجرين من المثلث الشمالي لأميركا الوسطى (غواتيمالا وهندوراس والسلفادور) ومن فنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي وكوبا) في اتجاه حدود الولايات المتحدة.



ويسافر معظم المهاجرين بشكل غير شرعي، ويتكدس بعضهم في مقطورات شاحنات، ويقعون ضحايا مهربين يبتزونهم ويعرّضونهم لسوء معاملة.



ومطلع آب، لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح جراء تعرض حافلة تقل مكسيكيين ومهاجرين لحادث وسقوطها في وادٍ في غرب البلاد.



وفي تموز، قضى ما لا يقل عن 29 شخصاً في حادث حافلة سقطت في وادٍ في ولاية أواكساكا.